مقاضاة شركة فيراري في أمريكا بتهمة الفشل في إصلاح خلل خطير في المكابح

تواجه شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري دعوى قضائية في الولايات المتحدة بتهمة الفشل في إصلاح "خلل خطير على السلامة" في مكابح بعض سياراتها الفارهة رغم قيامها بعدة جولات استدعاء للسيارات لإصلاح الخلل.

وبحسب الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الاتحادية في سان دييجو أمس، لم تكن عمليات الاستدعاء أكثر من "إجراء إصلاحي مؤقت" لإحدى المشكلات التي تم تحديدها في المكابح مما عرض الآلاف من سائقي سيارات فيراري للخطر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إيليا نيشيف المقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يدعي أن سياراته من طراز فيراري 458 إيطاليا 2010 والتي اشتراها عام 2020 فيها مشكلات في المكابح منذ اليوم الأول لشرائها ويمكن أن تتعرض لفشل جزئي أو كلي للمكابح.

وبحسب الدعوى "ففي إحدى المرات كان المدعي يقود سيارته على منحدر بسرعة 50 ميلاً في الساعة تقريبًا، وبينما كان يستعد للانعطاف بزاوية 90 درجة، ضغط على المكابح، لكن السيارة لم تبطئ، وكانت دواسة المكابح صلب، وعلى الرغم من تحريك ناقل الحركة للترس الأقل، لم يكن هناك ضغط على المكابح".