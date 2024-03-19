مجلس الوزراء السريلانكي يوافق على فصل مصفاة نفط حكومية لجذب الاستثمارات

وافق مجلس الوزراء السريلانكي، على اقتراح لإدراج مصفاة نفط "سابوجاسكاندا" الوحيدة في البلاد، والمملوكة لشركة "سيلان بتروليوم" الحكومية، بوصفها شركة منفصلة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن إدارة الإعلام الحكومية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان اليوم الثلاثاء، إن المصفاة، التي تعتزم سريلانكا تحديثها وإطالة عمرها 25 عاما أخرى، قد تجذب - ككيان منفصل - استثمارات خاصة محلية وأجنبية.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء أيضا على صياغة تعديل دستوري يقضي بالانتخاب المباشر لعدد 160 من أصل 225 عضوا في البرلمان.

أما باقي الأعضاء فسيتم انتخابهم وفقا للتمثيل النسبي الحالي.