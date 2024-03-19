ألمانيا: الصناعات الكهربائية والرقمية تحقق أول زيادة في الصادرات منذ 6 أشهر

أعلن اتحاد الصناعات الكهربائية والرقمية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تحقيق زيادة في الصادرات في شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ سنة أشهر.

وقال الاتحاد في فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، إن الصادرات نمت بنسبة 3ر0٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مسجلة 8ر20 مليار يورو (6ر22 مليار دولار).

وقال أندرياس جونترمان، كبير الاقتصاديين بالاتحاد، إن الزيادة الأخيرة: "ترجع في المقام الأول إلى انتعاش الأنشطة التجارية مع الصين، والتي زادت بأكثر من 20% مقارنة بالعام السابق".

ووفقا للأرقام، نمت الصادرات إلى فرنسا أيضا، ولكنها انخفضت إلى أمريكا.

ومن ناحية أخرى، واصلت واردات المنتجات الكهربائية والإلكترونية إلى ألمانيا مسارها الضعيف، حيث تقلصت الواردات بنسبة 2ر7٪ مسجلة 3ر21 مليار يورو في يناير الماضي.

يشار إلى أن الاتجاه الهبوطي بدأ منذ أغسطس 2023.

وفي العام الماضي، زادت صادرات الصناعة الكهربائية والرقمية الألمانية بشكل طفيف مسجلة 8ر253 مليار يورو رغم ضعف أداء النصف الثاني من العام.

وفي ظل حجم مبيعات بلغ نحو 225 مليار يورو، وحوالي 912 ألف موظف بحسب بيانات عام 2022، تعد الصناعة الكهربائية والرقمية واحدة من أكبر القطاعات الصناعية في ألمانيا.