بوتين: التحديات التي نواجهها تتطلب عملا منظما ومتسقا في جميع المجالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التحديات التي تواجهها روسيا تتطلب عملا منظما ومتسقا في جميع المجالات.

وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي، "التحديات التي نواجهها، ومحاولات تقويض تنميتنا، تتطلب منا العمل بشكل منهجي ومستمر في جميع المجالات، في الاقتصاد، في التكنولوجيا، في الثقافة، في المجال الاجتماعي، لتعزيز دولتنا ومؤسساتنا العامة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضح بوتين أن الشعب الروسي يتوقع من جهاز الأمن الفيدرالي وغيره من الأجهزة الخاصة أقصى درجات التركيز والفعالية.

وأكد بوتين أن السلطات الروسية ستتذكر دائما موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، وستدعم أسرهم.

وأكد بوتين أنه يجب زيادة الاستعداد القتالي والمعدات لقوات الحدود برا وبحرا وخاصة في البحر الأسود.

وأشار بوتين إلى أن نظام النازيين الجدد في كييف، بدعم من الغرب، تحول إلى الأساليب الإرهابية.

وقال بوتين "من الطبيعي أن يتحول نظام النازيين الجدد في كييف، مرة أخرى، بدعم من الغرب، بناء على أوامرهم المباشرة في كثير من الأحيان، إلى الأساليب الإرهابية".

وأضاف بوتين أنه من الضروري زيادة القدرات القتالية لوكالات الحدود وفعالية المجموعات المتنقلة والقيام بذلك ليس فقط على الأرض، ولكن أيضا على الطرق البحرية.