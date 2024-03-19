تضامن المنيا تبحث حل مشكلة البطالة لدي الشباب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية تقوم بعقد عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحل مشكلة البطالة عند الشباب.

وأعلن وكيل وزارة التضامن، عقده عدة اجتماعات تحضيرية لمشروع مهنتك مستقبلك، وهو "المكون الشبابي" الذي تنفذه إحدى مؤسسات المجتمع المدني، العاملة في مجال التنمية المستدامة بدعم من برنامج الأغذية العالمي، والذي يهدف إلى الحد من البطالة بين الفتيات والشباب بمحافظات الصعيد: "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، من خلال منتديات الفرص ورفع الوعي وملتقيات التوظيف، والدراسة المكتبية حول الفرص الخضراء المتاحة للشباب.