افتتحت السفارة الألمانية في ليبيا، اليوم الأربعاء، مقرها الجديد في منطقة جنزور بطرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية الليبية في بيان أن هذه الخطوة تعكس التزام برلين بتعزيز حضورها الدبلوماسي في ليبيا، وذلك بعد استئناف عملها في البلاد منذ 9 سبتمبر 2021، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

وأضافت الوزارة أن المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي "الطاهر الباعور" أكد خلال حفل الافتتاح التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للبعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويدعم جهود تحقيق الاستقرار.

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح المقر الجديد للسفارة الألمانية يأتي تأكيدًا على أهمية العلاقات الليبية الألمانية، كما يعكس حرص برلين على دعم ليبيا سياسياً واقتصادياً، وتعزيز قنوات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وعلى صعيد آخر،بحث المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، مع سفير بريطانيا لدى ليبيا، "مارتن لونجدن" الخطوات اللازمة لافتتاح مركز وقسم الشؤون القنصلية لمنح التأشيرات البريطانية في طرابلس.

كما ناقش الجانبان خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء بوزارة الخارجية بطرابلس أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي الاقتصاد والتعليم، بحسب "وال".

وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيان أنه تم التطرق إلى الترتيبات المتعلقة بالزيارات المرتقبة للوفود من كلا الجانبين، والتي تأتي في إطار تعزيز مسارات التعاون وتوطيد الشراكة بين البلدين.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتطوير العلاقات الليبية البريطانية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في المستقبل، بحسب الوزارة.