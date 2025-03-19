نجم برشلونة يتحدث عن عودته لمنتخب إسبانيا

أعرب فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، عن سعادته بالعودة إلى منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاما بعد موسم شهد إصابات وتباين في مستواه الفني والبدني.

وقال لوبيزفي تصريحات إذاعية: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا مع زملائي والجهاز الفني. لدينا مباراتان وديتان، ونأمل أن نحقق نتائج جيدة".

ورغم تجربته السابقة مع المنتخب الأول، لا يرى فيرمين أن العودة إلى منتخب تحت 21 عامًا تعد خطوة للوراء، قائلا: "لا أعتبرها خطوة للخلف، هذا وضعي الطبيعي بحكم سني، أنا هنا لأقدم كل ما يطلب مني، وإذا جاءت فرصة للعودة إلى المنتخب الأول في المستقبل، فبالطبع سأكون جاهزًا".

وأكد فيرمين على العلاقة الجيدة التي تجمعه بالمدرب سانتي دينيا، مشيرًا إلى أنه يفهم جيدًا تعليماته وينفذها في الملعب، قائلا: "أنفذ جيدًا ما ينقله لي المدرب داخل الملعب".

وأضاف: "بطولة أوروبا تحت 21 عامًا لم أفز بها بعد، لكني آمل أن أحققها هنا.. إنها فرصة كبيرة للنمو وإثبات قدراتي".

وواصل: "في الموسم الماضي لعبت الكثير من المباريات وكنت في مستوى جيد، أما الآن فقد تقلصت مشاركاتي بعض الشيء لأن هناك لاعبين رائعين في الفريق. عليّ مواصلة التعلم والتطور".