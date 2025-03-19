الناقد الفني محمد عبد الله يشيد بـ أشغال شقة جدا: دراما واقعية بحوار يجذب الجمهور

أشاد الناقد الفني الدكتور محمد عبد الله بمسلسل "أشغال شقة جدًا"، معتبرًا أنه أحد الأعمال الدرامية القليلة التي استطاعت أن تعكس الواقع بحوار طبيعي وعفوي، مما جعله يحظى بتفاعل كبير من المشاهدين.

وأوضح محمد عبد الله، أن أحد أهم عوامل نجاح المسلسل هو الحوار الواقعي المتداخل، حيث جاء طبيعيًا وغير مصطنع، بعكس العديد من المسلسلات التي تعاني من رتابة الحوار وانتظار كل ممثل انتهاء الآخر من حديثه قبل أن يبدأ.

وأضاف: المشاهد اليومية في حياتنا ليست مرتبة بشكل مثالي، بل تمتزج بالمقاطعات والتداخلات، وهذا ما جعل الحوار في أشغال شقة جدًا أكثر مصداقية وقربًا من الجمهور.

وأشار إلى أن الحبكة جاءت متماسكة والإيقاع كان سريعًا دون تطويل غير مبرر، مما أبقى المشاهد في حالة من المتابعة المستمرة دون الشعور بالملل، كما أن توزيع الأحداث والشخصيات جاء متوازنًا، مما منح كل ممثل مساحة مناسبة للتعبير عن دوره دون مبالغة أو تهميش.

وعن الأداء التمثيلي، أكد محمد عبد الله أن الممثلين نجحوا في تقديم شخصياتهم بأسلوب مقنع، حيث لم يعتمدوا على الأداء المبالغ فيه، بل جاء تمثيلهم طبيعيًا وقريبًا من الواقع.

وأضاف: "الأداء البسيط والصادق هو مفتاح نجاح أي عمل درامي، وهو ما نجح فيه أبطال ‘أشغال شقة جدًا’ بجدارة".

وأشاد أيضًا بالرؤية الإخراجية التي اعتمدت على زوايا تصوير طبيعية وحركة كاميرا ديناميكية جعلت المشاهد يشعر وكأنه جزء من الحدث، مما أضفى طابعًا حيويًا على المسلسل.

واختتم محمد عبد الله حديثه قائلًا: أشغال شقة جدًا قدم نموذجًا متميزًا في الدراما الواقعية، حيث جمع بين الحوار العفوي، والأداء الصادق، والإخراج المتجدد، مما جعله قريبًا من المشاهدين وأحد الأعمال التي تستحق الإشادة في الموسم الدرامي الحالي 2025.