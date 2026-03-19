قرقاش: الحرب مع إيران تعزز روابط الخليج بالولايات المتحدة وإسرائيل

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن إيران أخطأت في حساباتها بمهاجمة الإمارات ودول خليجية أخرى، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراب أكثر من إسرائيل والولايات المتحدة.



وأشار قرقاش إلى أن الإمارات العربية المتحدة تدرس الانضمام إلى الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز لشحنات النفط، لافتا إلى أنه ينبغي على دول أخرى في آسيا وأوروبا أن تفعل الشيء نفسه.



وركز المستشار على إيران بعد إطلاقها مقذوفات على الإمارات، قائلا إن هذا سيعزز العلاقات مع إسرائيل ويجعل من إيران تهديدا أكبر.

وأضاف: "أخطأت إيران في حساباتها بمهاجمة الإمارات ودول خليجية أخرى، مما دفعها إلى الاقتراب من إسرائيل والولايات المتحدة وأظهر للعيان سبب عدم قدرة المنطقة على قبول البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني".

وتابع قائلا: "أستطيع أن أرى أننا نلعب دوراً مع دول أخرى في ضمان سلامة وأمن مضيق هرمز. هذه ليست مسؤولية الولايات المتحدة فحسب، بل مسؤولية دول في آسيا ودول في المنطقة ودول في أوروبا".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا حلفاءه في الناتو وشرق آسيا إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة للمساعدة في تأمين المضيق، لكن معظمهم رفضوا مناشداته رفضا قاطعا. وقد بدأ ترامب الحملة الجوية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير دون استشارة الدول الصديقة.