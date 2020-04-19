محافظ البحيرة: منع التجمعات نهائيا بالشوارع والغلق الكامل على مدار يوم شم النسيم

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الالتزام بتطبيق جميع قرارات رئيس الوزراء فيما يخص منع الاحتفال بشم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع المراكز والمدن لكل الإجراءات الاستباقية والاحترازية في هذا الشأن ومنها الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والغلق الكامل على مدار اليوم لجميع المحال التي ينطبق عليها قرارات الغلق، مع إيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم؛ للحد من الكثافات واستغلال فترة توقف عمل المواقف خلال هذا اليوم بتكثيف حملات التعقيم والتطهير.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، إلى استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات؛ للوقوف على أي مشكلة والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ أولًا بأول

وأضاف أن هناك تكثيف للحملات التموينية على المخابز وجميع المحال، وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة للتأكد من مدى صلاحيتها لضبط وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين، مع تكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين، وخاصة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية، والتنسيق مع الأمن والمرور لضبط الحركة المرورية ومتابعة التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية.