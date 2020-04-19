قال عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المساحة المزروعة من محصول القمح في المحافظة تصل إلى 241 ألف فدان، منوهًا بأنه من المتوقع إنتاج 650 ألف طن من محصول القمح لهذا العام.

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمباني العشوائية، مشيرًا إلى أن أكثر المخالفات تتمثل في التعدي على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن المحافظة رصدت من 1600 لـ 1700 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني العشوائية، خلال الفترة الماضية، ذاكرًا أنه تم إزالة 90% منها.

وأكد أن عملية الإزالة لمخالفات البناء مستمرة لحين الانتهاء منها تمامًا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالقانون حتى لا يتم اتخاذ إجراء قانوني وتطبيق العقوبات.