السوريون يتحدون الكورونا بكورسات رقص السالسا عن بعد

تُؤدى ألين سروجى الخطوات المميزة لرقصة السالسا، فى صالة بيتها وسط العاصمة السورية دمشق، بينما تلتقط كاميرا هاتفها الحركات بوضوح؛ ليتم رفع الفيديو على مواقع التواصل لتصل آخر حصص الرقص لتلميذات مدرسة السالسا اللاتينية التى أغلقت منذ شهر بسبب إجراءات الحجر المنزلى فى سوريا.

وبينما تتعالى أصوات الموسيقى الكولومبية فى الأرجاء وتتناغم معها خطوات مأدية الرقص البارعة فى تيشيرتها الأسود وبنطلون جينز مناسب للرقصة توضح ألين لـ"فرانس 24" أن أعداد المهتمين بالهواية تزايد بشكل ملحوظ فى الشهور الأخيرة ولكن ظهور كورونا أثر قليلا على تزايد أعداد المقبلين على الهواية.

وقد افتتحت إلين مدرستها للرقص عام 2008 قبيل الحرب الأهلية بـ3 سنوات فقط.

وتقول إلين، إنها برغم الحرب بالسنوات الماضية فإنها لم تلغٍ حصة رقص واحدة فى مدرستها رغم أن مئات القذائف كانت تتساقط قرب المدرسة، مشيرة إلى إصابة إحدى طالباتها أثناء الحصص بسبب القصف.

وتضيف إلين أنه على عكس الحرب، فكورونا نجح لأول مرة بإيقاف الحصص المنتظمة بالمدرسة ولكنه لن يوقفها عن التدريس الذي لا زالت توفره حسب قولها عبر الفيديوهات.

وتتابع: "بقاء الناس فى منازلهم جعلهم بحاجة لوسيلة للتسلية ولذلك يقوم الكثيرون بتطبيق خطوات التعليم المطروحة أون لاين ليصوروا أنفسهم يأدوها فى مقاطع فيديو يرفعونها على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بهم".

وتوضح أن المشكلة التى تواجهها فى كورسات الأون لاين هو بطء الإنترنت وانقطاع التيار الكهربى الذى يستمر 14 ساعة يوميا فى دمشق.

وتذكر إلين أن تأدية السالسا يعد ميزة لأى شخص فى ظروف الحجر المنزلى لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين المزاج، مؤكدة أن الميزة الوحيدة لها خلال الوباء هى أن تضاعف عدد متابعيها على مواقع التواصل ما يتيح لها نشر أوسع لهوايتها التى تقتصر على الأغنياء فى دولة سوريا المحافظة.

وتقول إلين: "علمتنا الحرب البحث عن البدائل دائما لذا سنستمر بالرقص لأنه المخرج الوحيد من عزلتنا وما يعطينا الطاقة الإيجابية".