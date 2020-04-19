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أعلنت لجنة الصحة الوطنية ب الصين ، الأحد، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها أكدت 16 إصابة جديدة.
وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد ال إصابات بفيروس كورونا ارتفاع إلى 82735، فيما ثبت عدد ال وفيات عند 4632 حالة.