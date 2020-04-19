 الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الأحد 19 أبريل 2020 6:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الصين: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية


نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 6:15 ص | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 6:15 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية ب الصين ، الأحد، عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها أكدت 16 إصابة جديدة.

وأوضحت اللجنة، أن إجمالي عدد ال إصابات بفيروس كورونا ارتفاع إلى 82735، فيما ثبت عدد ال وفيات عند 4632 حالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك