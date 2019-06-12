وزير التعليم يوضح مصير الثانوية العامة: تخضع لقانون لا يمكن الاخلال به

قرار وجود الطلاب في لجان قرار دولة وليس وزارة وموعد الامتحانات كما هو



أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة تخضع لقانون يحدد مواعيدها وطريقتها ومواصفاتها، ولا أحد يستطيع الإخلال بهذا القانون، ولن نستطيع حذف المواد التى لا تضاف للمجموع من جدول الامتحانات، موجها رسالة للطلاب وأولياء أمورهم، قائلا: "إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع".

وأضاف شوقي، في تسجيل صوتى نشره على صفحته الشخصية علي فيسبوك، أن قرار وجود الطلاب فى لجان، قرار دولة وليس وزارة، وموعد الامتحانات كما هو، موضحا أن من يطلبون مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، وكل شخص يقدم البديل الذى يناسبه فقط، والدولة تعرف جيدا كيف تؤمن امتحانات الثانوية العامة، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغائه.

وأوضح الوزير أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، سوف يضع الوزارة فى موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات ولا يرى الزحام فى الشارع والسوبر ماركت، هل الثانوية العامة فيها مشكلة وهذه الأماكن ليست بها مشكلة؟، مؤكدا أن "الإخلال بموعد امتحانات الثانوية العامة سوف يؤثر على المنظومة التعليمية ولا مجال للاستجابة لسقف الطلبات المرتفعة"