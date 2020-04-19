قرينة رئيس وزراء سنغافورة ترد على الانتقادات في خضم وباء كورونا

ردت هو تشينج، رئيسة شركة الاستثمار المملوكة للدولة في سنغافورة، وقرينة رئيس الوزراء، على الانتقادات الموجهة لتعامل الدولة مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقالت إن القراءة الخاطئة لانتشار الوباء بين المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض لم يقتصر عليها وحدها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت.

وكتبت "هو" في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر مساء الجمعة،: "قللنا جميعا من شأن انتقال العدوى دون ظهور أعراض، ليس في سنغافورة وحدها، بل في جميع أنحاء العالم".

وأعربت قرينة رئيس الوزراء عن شعورها بالإحباط إزاء التعليقات التي مفادها "هذا ما أخبرتك من قبل"، مضيفة أن "الإدراك المتأخر أمر جميل ومثالي دائما".

ولم تفصح "هو" عن المقصود بالرد في المنشور، ولكن تقرير نشر أمس قال إنها أقرت بأن الحكومة ارتكبت خطأ بإعادة مواطني سنغافورة إلى الوطن عندما ارتفع عدد الإصابات على مستوى العالم.

وقالت "هو" في منشورها عبر فيسبوك: "كلا! لا تنسب لي ما لم اتلفظ به، أيها الشاب!".

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى ما يقرب من 6000 ، حيث اكتشفت السلطات المزيد من الإصابات بين العمال المهاجرين. وتم تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت.

وقبل الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة، ساهمت عودة الطلاب والعمال ال سنغافوريين من الخارج أيضا في زيادة الإصابات في وقت سابق. وقالت "هو": "هذا ما يجب فعله، أن نعيد أبناء شعبنا إلى الوطن".