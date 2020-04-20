جيريس: خلافي مع معلول وراء استبعاده من كأس الأمم

كشف آلان جريس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، عن سبب قيامه باستبعاد، علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من المشاركة مع منتخب النسور في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالعام الماضي.

وتعرض الآن جريس، لانتقادات عنيفة من قبل الجماهير التونسية، بالإضافة لجماهير النادي الأهلي، التي تعجبت من قراره باستبعاد معلول، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع الأهلي.

أنه واجه انتقادات كبيرة بعد عدم مشاركة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وقال جريس في تصريحات تلفزيونية لقناة" اون تايم سبورت": "تعرضت لانتقادات كبيرة بعد استبعاد معلول من قائمة منتخب تونس، لكن لا أحد يعرف الأسباب التي اضطريتنا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: " كان هناك خلاف بيني وبين معلول، بسبب عدم سيره على القواعد والحدود التي أحب اتباعها في عملي التدريبي، لذلك تم استبعاده".

وانتقل المدرب الفرنسي جريس للحديث عن النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك .. قائلا :" لاعب مميز، شارك معي في كثير من المباريات جمهور الزمالك يحبه، ونفس الأمر ينطبق على حمدي النقاز لاعب قدير وكبير ولكن لم يلعب معي أو ينضم لمعسكر كنت مدربا فيه".

وتابع: "بالتأكيد الكرة ستتأثر كثيرا بعد أزمة فيروس كورونا، وأعتقد أن اللاعبين سيحتاجوا فترة للعودة إلى فترة من الوقت لاستعادة لياقتهم البدنية".