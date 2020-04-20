كرواتيا ترفع جزئيا قيود على السفر بسبب كورونا

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قال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش إن كرواتيا سوف تلغي جزئيا حظرا على السفر داخل البلاد اليوم الأحد، عند منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).

وقال لتليفزيون "نوفا تي في" إن "معظم نقاط التفتيش الشرطية التي اعتدنا عليها، سوف تختفي بحلول منتصف الليل".

وقال إنه اعتبارا من يوم غد الاثنين، سيكون في مقدور المواطنين التنقل بحرية داخل مناطقهم. وتتألف كرواتيا من 20 مقاطعة.

كانت السلطات منعت المواطنين من مغادرة محل إقامتهم بسبب جائحة كوفيد-19 في 24 مارس الماضي.

وبعد أن أصبح بالإمكان الآن السيطرة على الجائحة، سوف يتمتع السكان بحرية التنقل داخل مقاطعتهم، مع وجود بعض الاستثناءات.

ووفقا للوزير، قررت بعض المقاطعات الإبقاء على عزل بؤر يتفشي فيها كوفيد-19 ، وستستمر مقاطعات أخرى في فرض قيود على الوصول إلى الجزر.

وقررت مقاطعة دوبروفنيك أن تستمر على النظام الحالي.

وستظل حدود كرواتيا مغلقة. وتعد البلاد التي يبلغ طول ساحلها على البحر الأدرياتيكي 1100 كيلومتر وجهة سياحية رئيسية، خصوصا من جانب الألمان والنمساويين.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد تسجيل 1832 حالة إصابة بمرض كوفيد-19، بزيادة 39 حالة عن يوم أمس، وزادت حصيلة الوفيات بواقع ثماني حالات إلى 39 حالة وفاة.