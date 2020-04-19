الصحة الإماراتية تجري أكثر من 23 ألف فحص كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجرائها أكثر من 23 ألف حالة فحص جديد، ضمن خطط توسيع نطاق فحوص كورونا، وذلك على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات «وام»، صباح اليوم الأحد، جاءت هذه الفحوصات تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين، ساهم في الكشف عن 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة سعة آلاف و781 حالة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الصحة أعلنت عن أربع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، مضيفة أن الحالات شملت مصابًا خليجيًا وثلاثة آسيويين.

وذكرت أن حالات الوفاة من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وقالت إن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1286.