عبد الغني: الأهلي تأخر في شكواه ضد عبد الله السعيد

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن واقعة عبدالله السعيد مع الأهلي بها "لغط"، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يدفع مليوني دولار مع اقترابه من إنهاء مسيرته.

وكان الأهلي أعلن أمس السبت تقدمه بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد أمام اتحاد الكرة للمطالبة بحقه في مليوني دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أهلي جدة حال انتقاله إلى أي فريق مصري قبل 3 مواسم من تاريخ انضمامه للنادي السعودي في صيف 2018، قبل أن يرفض الفيفا شكوى الأهلي.

وقال عبدالغني في تصريحات لقناة "ten": «تم فسخ عقد عبدالله بالتراضي واللاعب حصل على مستحقاته ولم تحدث مشكلة، وحالته ليس مثل حالات الحضري وكهربا وشيكابالا "فسخ من طرف واحد"».

وأضاف:« فسخ العقد بالتراضي يفتح بابا للحديث، الطرفان مسؤولان عن الفسخ، الأهلي وضع الشرط الجزائي وغادر».

وواصل:«في حالة البيع النهائي لا يحق لي الحصول على أموال أخرى هذا ما تنص عليه اللوائح، ولم أر العقد».

وتساءل عبدالغني:« طالما فسخ العقد، لماذا يحصل الأهلي على أموال؟».

وفي سياق متصل قال عضو اتحاد الكرة السابق:« الاتحاد الدولي أبعد نفسه عن الأمر، النزاع أصبح بين ناديين مصريين، واتحاد الكرة سيناقش هل يستحق الأهلي المبلغ أم لا؟».

وأضاف« الحالة فيها "لغط"، عبد الله السعيد عمره 35 سنة وأمامه موسم أو اثنين، لن يدفع مليوني دولار وهو ينهي مسيرته، هل هذا منطقي؟، ولكن الأهلي من حقه أن يشكو لاتحاد الكرة».

وأتم:« نفترض أن عبد الله مدان، وأعلن اعتزاله، من سيدفع مبلغا يوازي 32 مليون جنيه؟.. المبلغ كبير جدا، والشكوى متأخرة، وهو انضم لبيراميدز قبل موسم ونصف، كنت حينها عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة، هل ظهرت المشكلة فجأة؟».