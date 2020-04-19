تجهيز 3 مبان بالمدينة الجامعية في بني سويف لتكون عزلًا لإصابات كورونا

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن المحافظة ومديرية الصحة ببني سويف والجهات المختصة استلمت 3 مبان بالمدينة الجامعية شرق النيل للبنات؛ لكي تكون عزلا وإقامة فقط لحالات الإصابة بفيروس كورونا وليس طبيا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عدد الأسرة بالمدينة الجامعية 400 سرير، حيث تم أعمال صيانة وتعقيم وتجهيز المدن الجامعية وتجهيزها لاستقبال الحالات، وذلك في إطار خطة الوزارة والقيادة السياسية بتأهيل وتجهيز المدن لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج إليها.

وتابع أنه تم تسليم طلاب المدن الجامعية متعلقاتهم الشخصية من مقر المدن الجامعية طبقا لجدول زمني يراعي عدم التزاحم.