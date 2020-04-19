وفد حكومي من كردستان العراق يبحث في بغداد ملفي النفط والموازنة

وصل وفد حكومي من إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إلى بغداد لبحث ملفات اقتصادية أبرزها ملف النفط والالتزام بقرار العراق بتخفيض أكثر من مليون برميل يوميا استنادا إلى قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفائها مؤخرا.

وقال خالد شواني وزير الإقليم للشؤون الاتحادية في حكومة إقليم كردستان، في تصريحات صحفية إن الوفد، الذي يرأسه وزير المالية والاقتصاد في الإقليم اوات شيخ جناب، سيبحث قضايا تتعلق بالموازنة الاتحادية وتدني أسعار النفط ومشاركة إقليم كردستان في التزام العراق بتخفيض إنتاج النفط الخام وفقا لقرار (اوبك)، والتزام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يوميا لدعم الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وأضاف: "لابد لحكومة الإقليم أن تلتزم بقرار الحكومة الاتحادية لتطبيق قرار تخفيض إنتاج النفط الخام وفقا لقرار منظمة اوبك".