في الآونة الأخيرة ارتفعت حدة التوترات في أنحاء العالم خاصة خلال العام الماضي، ليشهد الكوكب نفير حروب مدمرة، وأزمات اقتصادية وصراعات تجارية طاحنة، بالإضافة إلى النزاعات السياسية في العديد من الدول.

إلا أنه مع انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم ورغم أنه شكل أزمة للحكومات لمحاولة التغلب عليه لكنه وضع حدًا ولو بشكل مؤقت للعديد من تلك الصراعات التي كانت تشعل العالم وبعضها أودى بحيات الآلاف.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" أبرز الصراعات التي هدأت مع انتشار فيروس كورونا.

كورونا يخمد الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة

منذ العام الماضي بات الصراع بين أقوى اقتصادين في العالم كحرب تجارية، حيث اشتعلت الأزمة مجددا في مايو 2019 بعدما خمدت من قبل وهذا عندما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية من الواردات الصينية.

وأصدر ترامب مرسوما يحظر على شركات الاتصالات الأمريكية، التعامل مع الشركات الصينية، في إجراء يستهدف شركة هواوي الصينية العملاقة.

ومنذ انتشار كورونا الذي بدأ من مدينة ووهان الصينية بدأت الحرب الكلامية بين الدولتين حيث كان ترامب يتهم الصين بأنها سبب تفشي الفيروس.

وأثار ليجان زاهو، نائب رئيس إدارة المعلومات بوزارة الخارجية الصينية، جدلا بعد تصريحات لفت فيها إلى احتمالية أن يكون الجيش الأمريكي هو من جاء بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى منطقة ووهان في الصين، التي تعتبر المنطقة التي بدأ وانتشر منها الفيروس وفقا لما نشره موقع السي إن إن.

إلا أن حصيلة الإصابات المروعة في الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة والتي وصلت إلى 163 ألف حالة حتى 30 من مارس جعل ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الصيني شي جين بينغ، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وبحسب البيان فإن الزعيمين اتفقا على "العمل معا" للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و"استعادة الصحة والرخاء العالميين".

بعد صراع سياسي في الولايات المتحدة.. الانتخابات الأمريكية معرضة للتأجيل

مع بداية العام الجاري كان الحدث الأبرز سياسيا هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث اشتعلت المنافسة بين قطبي الولايات المتحدة (الحزب الديمقراطي والجمهوري) للتربع على الحكم في الفترة القادمة.

وفي فبراير الماضي بدأت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وهي أولى مراحل المنافسة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أعلن الحزب الجمهوري عن ترشيحه لدونالد ترامب ليكمل فترته الثانية.

إلا أنه بعد تفشي كورونا في الولايات المتحدة أجلت عدد من الولايات الانتخابات التمهيدية فيها، مثل نيويورك التي أرجأته إلى يونيو المقبل وولاية أوهايو على واقع ارتفاع حالات الإصابة.

ومؤخرا وقع حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية توني إيفرز، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ورغم أن الرئيس الأمريكي ترامب رفض قرار تأجيل الانتخابات التمهيدية إلا أن بعد تفشيه في البلاد قال ترامب: "الانتخابات حدث فريد، وقد نضطر إلى تأجيلها في حال استمرت الأزمة"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك.

انخفاض حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران

بعد سلسلة من العقوبات الأمريكة ضد اقتصاد طهران وشخصيات سياسية بارزة، وصل الصراع بين البلدين إلى أقصاه في أواخر العام السابق وخاصة بعد عملية اغتيال الولايات المتحدة لقيادي في الحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد.

كان الرد الإيراني على قواعد عسكرية أمريكية في العراق كما أنها أعلنت عدم الالتزام بالاتفاق النووي.

ورغم أن العقوبات الأمريكية مازالت مستمرة إلا أن الصراع بين البلدين انخفضت حدته مع التفشي الشديد لفيروس كورونا في كلا البلدين فقد قدمت واشنطن عرضا لطهران بإمدادها بمساعدات لمواجهة الفيروس، كما أن العمليات العسكرية بين البلدين لم تستمر بنفس الوتيرة بسبب انتشار الوباء.

الصراع اليمني يدخل التهدئه بعد أكثر من 5 سنوات بسبب كورونا

بدأت الحرب اليمنية منذ عام 2015، بين قوات الحوثي الموالية للرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والمدعومة إيرانيًا، وقوات الحكومة التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي والذي يدعمه تحالف من الدول العربية.

أودت الحرب في اليمن بحياة الآلاف من المدنيين وغيرهم من الإصابات والنازحيين، حيث وصفت الأمم المتحدة الصراع اليمني بالكارثة الإنسانية.

لم يتوقف الصراع في اليمن منذ أكثر من 5 سنوات إلا أن الوضع تغير في زمن كورونا، فقد سبب انتشار الفيروس خفض حدة الصراع في البداية، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والتركيز على مواجهة الفيروس.

نالت تلك المبادرة الترحيب من جميع أطراف الصراع في اليمن من بينها الحكومة اليمنية التي أكدت أن الوضع في البلاد بحاجة إلى إيقاف التصعيد بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

من جانبه، أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية، ترحيبه بقرار الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمحاربة تفشي كورونا.

وغرد محمد علي الحوثي أن "‏إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به" وفقا لما نقله موقع الإندبندت العربي.

كورونا يُرجئ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كانت بريطانيا استقرت على الخروج بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، وهذا ما سعى إليه رئيس الوزراء جونسون منذ توليه منصبه، وتعيش حاليا في مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرًا.

ولكن بعد انتشار كورونا الذي اجتاح العديد من دول القارة العجوز نشرت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها، تقريرًا عن إثارة بعض المكالمات للتوسط بين الجهتين حتى يتم تمديد موعد الخروج النهائي لمواجهة الفيروس التاجي.

فيما نشر موقع "financial times" مسودة معاهدة العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي نشرتها بروكسل، تتضمن قسمًا حول التعاون في مجال الأمن الصحي، وتمت إضافته بعد محادثات حول تفويض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ويغطي مشاركة المملكة المتحدة في نظام الإنذار المبكر في حالة حدوث أزمة مثل الأزمة الحالية التي حدثت بسبب فيروس كورونا.