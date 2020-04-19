محافظ شمال سيناء يزور مطرانية المحافظة للتهنئة بعيد القيامة

أجرى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه قائد تأمين قطاع العريش، والشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف، والشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، زيارة إلى مطرانية الإخوة المسيحيين في ضاحية السلام بالعريش، وذلك لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقبالهم الأنبا قزمان، أسقف شمال سيناء، وبعض القساوسة ورجال الدين المسيحي، وذلك وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وقدم المحافظ التهنئة إلى الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مشيرًا إلى أن مصر كلها تحتفل به، وأن الكثير من قيادات وأبناء المحافظة كانوا يسعون للمشاركة في التهنئة إلا أن الإجراءات بسبب كورونا حالت دون ذلك.

وأكد المحافظ وحدة الشعب بمسلميه ومسيحييه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، وأن العريش كانت أول من دخلها الإسلام وانتشر منها إلى باقي محافظات مصر والعالم.

كما أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع نصب عينيه الشعب المصري كله، ويشيد به العالم في التنمية والأمن والاستقرار، فضلًا عن حسن تعامل الدولة مع جائحة كورونا التي تأثر بها العالم أجمع.

وأعلن المحافظ أنه يضع نصب عينيه توجيهات الرئيس بتنمية وتعمير سيناء، متابعًا: "سنجد ثمار وآثار ذلك في المدى القريب".

من جانبه أكد الأنبا قزمان، العلاقات الطيبة والود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والمسيحيين على أرض مصر.

وأشار إلى أن كل من الدين الإسلامي والمسيحي يحثان على المحبة والسلام، متمنيا أن يعم الاستقرار ويسود الأمن جميع أرجاء المعمورة وجميع ربوع مصر، وخاصة شمال سيناء.

ووجه الأنبا قزمان الشكر إلى الرئيس لحرصه على مصالح الشعب، وقيادة التنمية والاستقرار في ظل ظروف صعبة، وإلى المحافظ وقيادات الدين الإسلامي الذين حرصوا على مشاركتهم الاحتفال بالعيد رغم الظروف الحالية.

من جانبه قدم الشيخ محمد يونس مدير عام الأوقاف، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن الشعب بمسلميه ومسيحييه جسدًا واحدًا يتألم لآلام بعضه البعض ويفرح لفرحه، ويسعى إلى مشاركة كل منهم للآخر في المناسبات كافة.

وأضاف الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية في شمال سيناء، أن جميع الأديان تحث على السلام والأمن، وأن مصر بلد التسامح والمحبة للجميع، كما أن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح، والحب بين البشر والعمل من أجل خير الجميع.