مساعد فايلر يكشف كيفية الرد على تصريحات مدرب صنداونز



أكد ديفيد سيزا المدرب العام بفريق النادي الأهلي، أن وقوع الفريق الأحمر في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا كان جيدًا من أجل إمحاء نتيجة الخمسة في نسخة العام الماضي من البطولة القارية.

وأضاف سيزا في تصريحات عبر شاشة "الأهلي":"كان من الأفضل مواجهة صنداونز، الوضع كان مثاليًا بالنسبة لنا أن تضع القرعة في طريقنا مواجهة صنداونز من أجل إمحاء نتيجة الموسم الماضي".

وواصل :"بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز حاول أن يضع المسئولية علينا من خلال تصريحاته، لكن عرفنا جيدًا مواجهته خارج الملعب ونجيد اللعب جيدًا خارج الملعب حول هذه التصريحات".

الأهلي واجه صنداونز الجنوب أفريقي في الموسم الماضي ليتلقى الفريق الأحمر خسارة تاريخية بنتجية (5-0) قبل أن يرد الأحمر بفوز معنوي بنتيجة (1-0)، وفي النسخة الحالية تمكن بطل مصر من الثأر بالفوز بهدفين دون رد ذهابًا قبل التعادل في جنوب أفريقيا (1-1).

وحول مشوار الفريق بداية من دور المجموعات، أوضح سيزا :"البداية كانت بالهزيمة من النجم الساحلي وأرى أن هذه النتيجة كانت بسبب التحكيم لكن لا نحب الحديث عن أداء الحكام، كان علينا التركيز في المباريات الخمسة المقبلة لأن النادي الأهلي لا يبحث عن أعذار ونجحنا في النهاية الوصول للدور المقبل".

وعن الاستعداد لمباراة الوداد البيضاوي المغربي، كشف :"لا نستطيع التفكير في مباراة الوداد حاليًا بسبب الظروف الحالية بتوقف المسابقات، لكن المباراة صعبة بسبب عدة أسباب يأتي من أبرزها إمكانيات الفريق المغربي من لاعبين وجماهير وخبرات".

وبعد بلوغ الأهلي إلى دور الأربعة سيواجه بطل المغرب فريق الوداد البيضاوي المغربي، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي.

جدير بالذكر أن دور نصف النهائي بجانب النهائي تأجل لأجل غير مسمى بسبب فيروس وباء كورونا والذي ضرب العالم بأثره.