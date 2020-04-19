منظمات فلسطينية وإسرائيلية تطالب برفع إغلاق غزة في ظل خطر كورونا

دعت 19 منظمة صحة وحقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية اليوم الأحد إسرائيل برفع الإغلاق عن قطاع غزة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحثت المنظمات في عريضة مشتركة، على ضرورة التزام إسرائيل بـ "واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه من يعيشون تحت سيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل توفير كل ما يلزم جهاز الصحة الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة ولإنقاذ حياة السكان".

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، الذي ينشط في غزة في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، إن على إسرائيل نشر خطتها لمنع انتشار فيروس كورونا في غزة، وتلبية الحاجات الطبية لأهالي القطاع.

وذكر المركز أن إسرائيل تفرض قيودا على حركة وتنقل البضائع والأفراد منذ سنوات، وتمس بجهاز الصحة والاقتصاد وبالبنى التحتية لقطاع غزة، كما تصنف المعدات الطبية وقطع غيار الأجهزة الطبية ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل "مزدوجة الاستخدام" وتمنع دخولها إلى القطاع.

وبحسب المركز الحقوقي، تفرض إسرائيل كذلك قيوداً على دخول الأشخاص تمنع بموجبها حركة الاختصاصيين والطواقم الطبية من وإلى غزة للاستكمالات والتدريبات.

وشدد على أن سيطرة إسرائيل على قطاع غزة تفرض عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، وتحملها مسؤولية الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطيني في قطاع غزّة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على الأوضاع فيه، فيما حذرت منظمات دولية من مخاطر جسيمة حال انتشار فيروس كورونا في القطاع.