 سلع تموينية ومستلزمات صحية لأهالي قرية ميت بدر حلاوة في الغربية - بوابة الشروق
الأحد 19 أبريل 2020 6:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

سلع تموينية ومستلزمات صحية لأهالي قرية ميت بدر حلاوة في الغربية

سلع تموينية
سلع تموينية
علاء شبل:
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 5:10 ص | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 5:10 ص

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها، اليوم، للأسر التي تخضع تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.

وأكد محافظ الغربية، في بيان له اليوم، السبت، توافر جميع السلع الغذائية والخبر واللحوم والفاكهة دون أي عجز، موضحا أنه تم تزويد القرية اليوم ب 4,5 طن دقيق، و6 أطنان خضار وفاكهة، و2 طن مواد غذائية، و2 طن منتجات ألبان وزبادي، و2 طن لحوم ودواجن، و2 طن أعلاف.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة للاطمئنان توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر، مؤكدًا صرف حصة مستودع الغاز الموجود بالقرية ولا يوجد به نقص، إلى جانب صرف المقررات التموينية بالكامل حتى نهاية شهر أبريل الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك