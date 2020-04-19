سلع تموينية ومستلزمات صحية لأهالي قرية ميت بدر حلاوة في الغربية

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، توفير السلع التموينية والمستلزمات الصحية التي تم إدخالها، اليوم، للأسر التي تخضع تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية "ميت بدر حلاوة" التابعة لمركز سمنود.

وأكد محافظ الغربية، في بيان له اليوم، السبت، توافر جميع السلع الغذائية والخبر واللحوم والفاكهة دون أي عجز، موضحا أنه تم تزويد القرية اليوم ب 4,5 طن دقيق، و6 أطنان خضار وفاكهة، و2 طن مواد غذائية، و2 طن منتجات ألبان وزبادي، و2 طن لحوم ودواجن، و2 طن أعلاف.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة للاطمئنان توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر، مؤكدًا صرف حصة مستودع الغاز الموجود بالقرية ولا يوجد به نقص، إلى جانب صرف المقررات التموينية بالكامل حتى نهاية شهر أبريل الجاري.