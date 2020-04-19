تحيا مصر: توجيه 3 قوافل مواد الغذائية لأسر العمالة غير المنتظمة في الفيوم ودمياط وسوهاج

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينظم اليوم ثلاث قوافل محملة بالمواد الغذائية واللحوم والخضروات، سيتم توجيهها إلى محافظات «الفيوم ودمياط وسوهاج».

وأضاف «مختار» في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن المواد الغذائية المحملة ضمن هذه القوافل، سيتم توجيهها إلى أسر العمالة غير المنتظمة المتأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر يعمل على رعاية العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن خلال الأسبوع الماضي وجه الصندوق قوافل إلى محافظات «الإسكندرية والشرقية والقليوبية»؛ لتوفير المواد الغذائية.

وتابع أن صندوق تحيا مصر ينسق مع وزارة الصحة وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة؛ لتوفير التجهيزات الطبية لمواجهة الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أن أن هدف الصندوق معاونة أجهزة الدولة في مواجهة الظروف المستجدة، فضلًا عن المبادرات التي ينظمها في مجالات الرعاية الصحية والتنمية العمرانية بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات.