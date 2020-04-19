ألمانيا: عدد أَسِرَّة الرعاية المركزة الخالية يقارب 13 ألف سرير

أفادت أحدث الإحصائيات الصادرة في ألمانيا بأن عدد أَسِرَّة الرعاية المركزة التي لا تزال خالية يبلغ نحو 13 ألف سرير.

جاء ذلك وفقا للأرقام الصادرة عن الجمعية الألمانية متعددة الاختصاصات لطب الطوارئ والرعاية المركزة (دي آي في آي).

وأوضحت الجمعية أن إجمالي عدد أَسِرَّة الرعاية المركزة التي لدى المستشفيات التخصصية يبلغ 30 ألف سرير على الأقل.

من جانبه، قال أوفه يانسنس، رئيس الجمعية إنهم توصلوا إلى استعراض إجمالي موثوق لكل قدرات الرعاية المركزة في ألمانيا، مشيرا إلى أن هذه المعرفة تتيح للأطباء والساسة فترة راحة قصيرة، لكنه حذر من الابتهاج الكاذب "فنحن لا نزال بعيدين عن تجاوز أسوأ ما في الأزمة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع جائحة كورونا، تم إلزام كل المستشفيات التخصصية الألمانية التي لديها أَسِرَّة رعاية مركزة، بإبلاغ الجمعية بنسبة إشغال هذه الأَسِرَّة حيث يتم تسجيل هذه النسب في سجل يمكن الوصول إليه على الإنترنت مجانا.

ويقوم أكثر من 95% من المستشفيات بالإبلاغ اليومي عن نسب الأَسِرَّة الخالية والمشغولة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 100% في الأسبوع المقبل.

وتظهر خريطة ألمانيا أن غالبية مرضى كورونا في جنوب وغرب البلاد يتم علاجهم في وحدات الرعاية المركزة، فيما يبدو الوضع هادئا نسبيا في شمال شرق البلاد.