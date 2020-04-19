إعانات كورونا في أمريكا تذهب للموتى أيضا!

تلقى ملايين الأمريكيين، مساعدات مالية لتخفيف المشكلات الاقتصادية غير المتوقعة للأفراد، التي سببتها جائحة فيروس كورونا التاجي، بعد توقف أعمالهم، لكن يبدون أن للموتى نصيب منها أيضا.

وتوجه العديد من الأمريكيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة حكايات المعونات التي حصل عليها بعض المواطنين المتوفين، كجزء من حزمة الإنقاذ البالغة 2.2 تريليون دولار التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي، لدعم المواطنين ودفع الرواتب لهم، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ولفت مُشرّع بولاية كنتاكي، إلى رسالة من صديق له تلقى والده المتوفى شيكًا بقيمة 1200 دولار كإعانة، بينما رحل الأب في عام 2018.

وكتب عبر تويتر قائلا: "حسنًا هذا جنون هذا نص مباشر أرسله صديقي لي واتصلت للتأكد من أن هذا حدث بالفعل".

وقال سكوت سالاسكي، المستشار المالي، في تغريدة له، إن معارفه حصلوا على 1200 دولار إضافية من أموال المعونة أيضا.

فيما غرد مواطن أمريكي آخر على "تويتر"، يدعى سكوت جوستين، بأنه تم إيداع 1200 دولار في الحساب المصرفي لجدته المتوفية.

ولكن مالكوم سبارو، الذي عمل في لجنة الإشراف على قانون الانتعاش الأمريكي وإعادة الاستثمار، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عام 2010، قال إن الأموال الحكومية المقدمة للمتوفين ليست بجديدة.

وأوضح سبارو: "الحكومة الأمريكية تدفع الأموال للمتوفين أو المستفيدين من الرعاية الاجتماعية منذ سنوات وسنوات"، مضيفا أن البيانات الحكومية التي عفا عليها الزمن يمكن أن تكون السبب، وهو في الحقيقة يمكن أن يؤدي لأن يرفع الناس ادعاءات كاذبة للحصول على الأموال بأسماء المتوفين.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت تقريرا صادرا عن مكتب المفتش العام في عام 2009، يفيد بأن أكثر من 70 ألفا من المتوفين تلقوا شيكات مرسلة عبر حزمة التحفيز الاقتصادي خلال إدارة أوباما.