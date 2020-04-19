مسؤول بـ«الصحة العالمية»: مصر مازالت لديها فرصة لتبطئ وتيرة الزيادة في حالات كورونا

قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن الأهم في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) هي وتيرة التسارع وأعداد الوفيات وليس عدد الحالات المصابة نفسه.

وأضاف «أبو العطا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1000 حالة مصابة بكورونا في مصر خلال الـ 50 يومًا الأولى، و2000 حالة خلال الأسبوعين التاليين، متابعًا: «مازالت لدينا فرصة لنبطئ وتيرة الزيادة في الحالات».

وأوضح أن ذروة تفشي كورونا هي قمة المنحنى الوبائي، ويتم تحديدها من خلال الانخفاض أو الثبات في معدلات العدوى، ذاكرًا أن مصر لم تصل إلى ذروة تفشي كورونا حتى الآن.

وأشار إلى أن نظم الترصد في جميع دول العالم ليس لديها القدرة على اكتشاف الحالات كافة، مضيفًا أن نظام الترصد في مصر لديه من القدرة أن يلاحظ المنحنيات الوبائية، على الرغم من عدم قدرته على اكتشاف جميع الحالات.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للمحافظة على تسطيح المنحنى الوبائي، معقبًا: «يجب دعم المنظومة الصحية».