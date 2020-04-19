قال الفنان علي الحجار، إن فكرة الحفلات الأونلاين التي بدأ في تقديمها منذ أيام، جاءت لكسر الملل والإحباط خلال فترة الحجر الصحي، معقبًا: «حلمت بيها».

وأضاف «الحجار» أثناء لقاء ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس السبت، ، أن حفل يوم شم النسيم سيكون في الموعد المحدد لحفلاته عبر الأون لاين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، موضحًا أن برنامج الحفل يضم 16 أغنية، بحيث يبدأ الحفل بأغنية «مكتوبالي»، ويختتم بـ «رمضان كريم».

وأشار إلى أن تجربة حفلات الأون لاين كانت مخيفة بالنسبة له، لعدم معرفة ردود أفعال الجمهور، مضيفًا أنه أطلق على هذه التجربة «ساعة تجلي».