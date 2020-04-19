التعليم: اختبار إلكتروني لمليون و200 ألف طالب أولى وثانية ثانوي في مايو



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن آخر امتحانين إلكترونيين تجريبيين فى الصف الأول الثانوي يومى الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجارى، وتقدم لهذه الامتحانات600 ألف طالب، مضيفا انه خلال شهر مايو سوف يكون لدينا حوالى مليون و200 ألف طالب يمتحنون إلكترونيا فى الصفين الأول والثانى الثانوى من المنزل.

وأكد شوقي، في رسالة صوتية عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، أن نظام التعليم الجديد لا يعتمد فيه التقييم على فكرة الدرجات، مطالبا أولياء الأمور بعدم إحباط أولادهم، ولا التأنيب على الخطأ، فقط التشجيع على الأفضل.

وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات البحثية التى أثارت ضجة، فإنها أبسط بكثير جدا مما يتداوله الناس، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت الكثير من الحلول فى الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة، مثل المكتبة الرقمية التى تحتوى على مصادرة علمية، ودخلا عليها أكثر من 60 مليون مشاهدة، وهذا يعنى أن مصر بخير وأولادها لديهم شهية التعلم، والأرقام لا تكذب.