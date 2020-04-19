إيطاليا تسجل 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 23660

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، تسجيل 3047 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها منذ بداية تفشي الوباء إلى 178972.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 433 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23660 شخصًا.

ومنذ قليل، فرضت السلطات الحجر الصحي الكامل على مدينة سافيانو جنوبي البلاد، وذلك بعد وفاة رئيس بلديتها بفيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا السبت 482 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وهي حصيلة أقل بـ93 شخصا عن حصيلة الجمعة. كما سجلت البلاد نقصا في عدد الحالات التي تشغل العناية المركزة.

وتحرص إيطاليا على إجراء فحوصات طبية للكشف عن إصابات كوفيد-19 على نطاق واسع وهو ما أسفر حتى الآن عن فحص نحو مليون و305 أشخاص.