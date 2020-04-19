تقرير لـ«د ب أ»: حظر الكحول والتبغ يثير مخاوف صحية أخرى في عدة مناطق بالعالم

جرى تقييد مبيعات الكحول في أجزاء من تايلاند وجرينلاند وغرب أستراليا. وفي الهند هناك حظر في كل أنحاء البلاد، وهناك حظر في جنوب إفريقيا على منتجات التبغ.

وقال وزير الشرطة بيكي سيلي في جنوب إفريقيا -في بيان- موضحا الموقف بعد ارتباك واسع النطاق حول سبب ضرورة هذا الحظر: "السجائر ليست مادة أساسية وبيعها محظور في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف لصحيفة "سيتي برس" المحلية، أنه يتمنى أن يمنع المشروبات الكحولية بعد انتهاء الإغلاق أيضاً. وهو يعتقد أن الحظر سيخفض معدل الجريمة.

بالإضافة إلى شكاوى بعض أبناء جنوب إفريقيا - الذين لا يُسمح لهم أيضًا بالركض أو التنزه مع كلابهم – ويشعرون بالقلق بشأن مخزونهم المتضائل، هناك مخاوف بالنسبة لأولئك الذين قد يعانون من أعراض الانسحاب.

وقال البروفيسور جيه بي فان نيكيرك، مؤسس مبادرة سياسة مكافحة المخدرات في جنوب إفريقيا لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "على الرغم من أن اللوائح التي تحظر بيع الكحول والسجائر تم وضعها بأفضل النوايا، إلا أنه لم يتم النظر في ضررها المحتمل بشكل كاف".

كما أعلن الوزراء المشاركون في فريق عمل معني بأزمة فيروس كورونا في جنوب إفريقيا أن التدابير، التي تحمل غرامات باهظة أو قضاء عقوبات بالسجن، تهدف إلى تحسين التباعد الجسدي.

لكن نشطاء حقوق الإنسان يشعرون بأن القيود تتعلق أكثر بفرض السلطة أكثر مما تتعلق بالصحة، وأنه ظهرت تقارير عن وحشية الشرطة.

وقال فان نيكيرك إن "تجارب مثل فترة حظر الكحوليات في الولايات المتحدة علمتنا أن حظر المواد لا يوقف استخدامها بل يدفع بهذه الأنشطة إلى أيدي المجرمين".

وأضاف: "كثير من الناس الذين يدخنون السجائر ويتناولون الكحول يعتمدون عليها ويعتبرون أنها من الضروريات اليومية - وحرمانهم منها مسألة تتعلق بحقوق الإنسان".

هناك أيضًا مخاوف من أن أولئك الذين لم تكن لديهم قدرة على تخزين كميات من المشروبات الكحولية يمكن أن يشرعوا في تصنيع منتجاتهم الخاصة - باستخدام مواد تعقيم اليد، على سبيل المثال - والتي قد يكون لها آثار صحية خطيرة.

وكتبت د. ليندري هاتينج في المطبوعة المحلية اليومية على الإنترنت مافيريك: "الحظر المفاجئ على مبيعات الكحول ونقلها ستكون له عواقب على الصحة العقلية أيضًا"، مضيفًة أنه تم إلغاء مجموعات الدعم مثل "مدمني الكحوليات المجهولين" وأن الانسحاب يمكن في الحالات الشديدة، أن يكون مميتا.

في الهند، حيث تم حظر بيع المشروبات الكحولية خلال عملية الإغلاق المستمرة في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع منذ 24 مارس، لاحظت السلطات زيادة في حالات الانتحار في ولايات معينة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، انتحر تسعة أشخاص على الأقل في ولاية كيرالا، وهي واحدة من الولايات التي لديها أعلى استهلاك للفرد من المشروبات الكحولية. قالت شرطة ولاية كيرالا أنها تشتبه في أن هذا يرجع إلى عدم قدرة الأشخاص على التعامل مع أعراض الانسحاب.

وأصدرت سلطات ولاية كيرالا في وقت لاحق أمرا للأطباء بكتابة وصفة بتناول المشروبات الكحولية لأولئك الذين يعانون من الانسحاب ولكن تم تعليق هذه الخطوة من قبل المحكمة العليا في الولاية.

ولجأ ممثل بوليوود ريشي كابور إلى موقع تويتر مناشدا السلطات: "يجب على الحكومة أن تفتح لبعض الوقت جميع متاجر الخمور المرخصة ... رجال الشرطة والأطباء والمدنيون وما إلى ذلك يحتاجون إلى بعض الراحة"، مضيفًا أن الكحول متاح بالفعل بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

وفرضت حكومة جرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي حظرًا مؤقتًا على المبيعات في العاصمة "نوك" وفي منطقتين قريبتين للمساعدة فى تجنب تفشى فيروس كورونا المستجد..

وقال هانز-بيدر كريستنسن، السكرتير الدائم لمكتب رئيس وزراء جرينلاند، لـ (د.ب.أ) إن ذلك "إجراء وقائي".

وأضاف أنه لم يتم اتخاذه بسبب حدث وحيد، ولكن كجزء من الإجراءات الشاملة التي اتخذتها سلطات جرينلاند للقضاء على الفيروس حيث "إنه عادة ما يزول الشعور بالمسؤولية عندما تتناول الكثير من المشروبات الكحولية".

وتخشى سلطات "نوك" أن الأشخاص لا يحافظون على مسافة كافية من بعضهم البعض عندما يتناولون الشراب في حفلات منزلية، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وقالت الحكومة إن إحدى النتائج الأخرى للحظر هي الانخفاض الحاد في حالات العنف المنزلي التي يتم الإبلاغ عنها.

وأوضح كريستنسن، أن الناس في جرينلاند يؤيدون حظر مبيعات الكحوليات .

كما أعلنت ولاية أستراليا الغربية قيودًا على المبيعات في محاولة لمنع زيادة المشاكل المتعلقة بالكحول والتي من شأنها أن تهدر موارد الشرطة وخدمات الطوارئ وتفرض ضغوطا على النظام الصحي.

وشدد مارك ماكجوان، رئيس وزراء الولاية، على أنه ليس حظرا، حيث لا يزال بوسع السكان شراء ما يصل إلى 100 مشروب قياسي في اليوم من الناحية الفنية.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـ (د.ب.أ) إن المنظمة تشجع البلدان على اتخاذ تدابير قوية على صعيد الصحة العامة، والتي يمكن أن تشمل قيودا على استهلاك الكحوليات.

وأضاف: "إن تناول أي نوع من المنتجات الكحولية لا يمنع فيروس كورونا أو يعالجه تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، فإن تناول الكحوليات أيضا ليس آلية جيدة للتكيف مع الموقف"، لأنه معروف أنه يزيد أعراض بعض الاضطرابات كما يزيد خطر حدوث العنف الأسري.

ويشعر فان نيكيرك بأن الحكومة كانت متحمسة أكثر من اللازم في إتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، خاصة إذا تم تمديد الإغلاق.

وقال: "يجب رفع الحظر على الفور وتنظيمه قانونا. يجب أن تكون المنتجات متاحة من مصادر معتمدة وفي أوقات معتمدة وفي حدود السن، كما هو الحال في المجتمعات العادية".

وأضاف: "إن الآثار غير المقصودة للإغلاق والحظر على المشروبات الكحولية والسجائر ستبقى معنا لفترة طويلة".