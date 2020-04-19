سلوفينيا تخفف قيود كورونا اعتبارا من غد

تجري سلوفينيا اعتبارا من غد الاثنين أول تخفيف لتدابير مكافحة كورونا.

وفي هذا الإطار، سيتم فتح أسواق البناء ومحال الأجهزة الإلكترونية ومحال الأثاث بالإضافة إلى المغاسل وورش السيارات ومحال الإصلاح، بالإضافة إلى السماح للرسامين بالعمل من خارج منازلهم وعمال الأسقف والمشاتل ومحال الوجبات الخفيفة.

ومن المنتظر السماح لمحال الحلاقة وصالونات التجميل والمحال التي تقل مساحات أرض مبيعاتها عن 400 متر مربع، بإعادة فتح أبوابها بعد أسبوعين.

كانت جائحة كورونا قد انتشرت بسرعة نسبيا في سلوفينيا في أول الأمر، لكن السلطات تمكنت من خلال التدابير المقيدة وقف تنامي الجائحة، وشملت هذه التدابير عدم السماح للمواطنين بمغادرة مساكنهم دون تصريح.

وبفضل هذه التدابير، نجحت سلوفينيا في إطالة أمد تضاعف عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 21 يوما، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة بحلول اليوم إلى 1330 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا والمتعافين إلى 192 شخصا.