بنما: مركز إيواء لطالبي اللجوء يؤكد 17 إصابة على الأقل بفيروس كورونا

تأكدت إصابة 17 شخصا على الأقل من المقيمين في مركز لإيواء المهاجرين واللاجئين في جنوب شرقي بنما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة "لا برينسا" نقلا عن وزارة الصحة وقوة الحدود فى بنما بأنه تم فصل المرضى عن بقية المقيمين في المخيم بمنطقة "دارين" بالقرب من الحدود مع كولومبيا.

ويقيم أكثر من 1900 شخص حاليا في المخيم، معظمهم من كوبا وهايتي وشمال أفريقيا.

وفي الأوقات العادية، تقوم السلطات في بنما بنقل المهاجرين شمالا من الحدود الكولومبية إلى الحدود مع كوستاريكا، ليتمكنوا من مواصلة الطريق إلى الولايات المتحدة.

إلا أن فيروس كورونا أوقف تقدم المهاجرين شمالا، حيث تحتجزهم السلطات البنمية حاليا في مخيم في قرية "لا بينيتا"

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إنه تم تطهير وتعقيم المنشأة، مضيفة أنه يتم بناء سكن جديد للمرضي.

يذكر أن بنما سجلت حتى الآن 4273 إصابة بفيروس كورونا و120 حالة وفاة. وقد فرضت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى إغلاقا صارما في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.