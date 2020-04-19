استطلاع: زيادة وزن 73% من الصينيين خلال فترة العزل المنزلي بسبب كورونا

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي في الصين، أن وزن 73% من المشاركين شهد زيادة خلال أزمة انتشار وباء كورونا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد، استنادا إلى استطلاع أجرته صحيفة "شونكو تشينج باو" الصينينة، والذي شمل 3 آلاف و5 أشخاص، أنه تم ذكر نقص النشاط الحركي، بصفة خاصة، وإتباع نظام غذائي غير صحي خلال العزل المنزلي، كسببين وراء زيادة الوزن.

وأضافت الوكالة، نقلا عن الصحيفة، أن بعض من شملهم الاستطلاع ذكروا أيضا أنهم تناولوا كميات أكبر من الطعام، وبمزيد من التكرار، خلال فترة البقاء في المنزل.