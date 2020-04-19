

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، أن الفنان عمرو دياب هو صاحب الموسيقى التصويرية لمسلسلها الرمضاني المقبل «لعبة النسيان».



وأضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، السبت، أنه نشر جزءًا من الموسيقى التصويرية عبر صفحته الرسمية وقنواته، ومن المقرر إذاعة بقية الأجزاء قريبا بالتزامن مع إذاعة المسلسل.





وأشارت غلى اجتهاد عمرو دياب في عمله، متابعة: «هو رقم 1 في الشرق الأوسط، وناجح من أكتر من 30 سنة وده أكيد مش من فراغ».



وأوضحت أنه من عشاق الفن والمجتهدين فيه، حتى أنه يعمل على كل ألبوم لمدة عام كامل، متابعة: «لما بيحط إيده في حاجة بتبقى ناجحة وفظيعة».



ونشر الفنان عمرو دياب منذ عدة أيام، تراك موسيقي قصير، وكتب عليه: قريبا.



