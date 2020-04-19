مسؤول بـ«الصحة العالمية»: التجارب السريرية الحالية لكورونا تجرى بواسطة العقار الياباني «أفيجان»

قال الدكتور عمر أبو العطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن العالم لم يستطيع مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) سوى بالبحث العلمي، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى علاج محدد لكورونا حتى الآن.

وأضاف «أبو العطا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مسؤوليتي المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، أن «الصحة العالمية» اعتمدت حوالي أربعة أو خمسة أدوية للتجارب السريرية على الحالات المصابة بكورونا لقياس مدى فعاليتها، مشيرًا إلى أن العقار الذي تجرى عليه التجارب حاليًا، هو الدواء الياباني أفيجان.

وذكر أن المنظمة أطلقت مبادرة عالمية يُطلق عليها «تضامن التجارب السريرية»، منوهًا بأن الأدوية التي تُستخدم على الحالات المصابة في هذه التجارب، آمنة وتم اعتمادها لمعالجة أمراضًا أخرى.

وأوضح أن التجارب تتم على مراحل في شكل منهجي علمي، للتأكد من فعاليتها، لافتًا إلى ضرورة المرور بعدد من الإجراءات مثل الموافقة الإجرائية والإجراءات العلمية، للوصول إلى نتائج دقيقة.

ونوه بأن الدولة المصرية معتمدة بروتوكولًا علاجيًا، ومشاركة في التجارب السريرية لمحاولة إيجاد علاجًا لفيروس كورونا المستجد.