 عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حاجز 40 ألف حالة - بوابة الشروق
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عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حاجز 40 ألف حالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 7:54 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 7:54 م

تجاوزت الحصيلة العامة للوفيات المستجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، حاجز 40 الف حالة.

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 507 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و1384 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل اليوم الأحد.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح في مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، تواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.


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