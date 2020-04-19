تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات وضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق "توكتوك" في الدقهلية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر بالعثور على جثة لأحد الأشخاص (سائق "توكتوك" - مُقيم بدائرة المركز) بمجرى مائي بدائرة المركز وعدم العثور على المركبة خاصته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنهم استوقفوا المجنى عليه واستقلوا معه مركبة "التوكتوك"، قيادته بزعم توصيلهم إلى

إحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بالطريق أجهزوا عليه وخنقوه فأودوا بحياته ثم تخلصوا من جثته بإلقائها بالمجرى المائي المشار إليه، وسرقة المركبة وهاتفه المحمول.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية.