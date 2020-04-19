الداخلية الموزامبيقة: طرد مهرب مخدرات برازيلي هارب

قال مسؤولون إن موزامبيق طردت يوم الأحد مهرب كوكايين برازيليا فارا بعد اعتقاله الأسبوع الماضي، في قضية تسلط الضوء على النشاط العالمي المتنامي للعصابة البرازيلية التي تعرف باسم (القيادة الأولى للعاصمة).

وجلبرتو أباريسيدو دوس سانتوس، الملقب بفومينو، هارب منذ أكثر من 20 عاما بعد الفرار من سجن برازيلي حتى إلقاء القبض عليه في فندق فاخر في مابوتو يوم 14 أبريل نيسان. وقالت الشرطة إنه أحد أهم الهاربين المطلوبين لدى البرازيل.

وقالت وزارة الداخلية في موزامبيق في بيان إن دوس سانتوس طُرد لأنه دخل البلاد بشكل غير قانوني. وكانت الشرطة الاتحادية البرازيلية قد قالت إنه يستخدم جواز سفر مزورا.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية يوم الأحد إن دوس سانتوس غادر موزامبيق في الصباح الباكر على متن طائرة للقوات الجوية البرازيلية لإعادته إلى بلاده. وأفادت التقارير بأن العملية أجريت سرا لأسباب أمنية.

وتقول السلطات إن عصابة القيادة الأولى للعاصمة كانت عند نشأتها مجرد عصابة صغيرة في ساو باولو، لكن نشاطها انتشر في أنحاء البرازيل وباتت تنقل الكوكايين إلى الخارج بشكل متزايد، خاصة إلى أوروبا وأفريقيا.