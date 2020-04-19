رئيس البرازيل: هناك فرق لكرة القدم ستعلن إفلاسها بسبب كورونا

قال جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، إن العديد من فرق كرة القدم، خصوصا فرق الدرجة الثانية، ستعلن إفلاسها في الأيام المقبلة نتيجة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وتسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة 2335 حالة وإصابة 36599 في البرازيل.

وفي بث مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حذر بولسونارو من "أن هناك فرقا ستعلن إفلاسها: فرق الدرجة الثانية بكل تأكيد وتلك التي تلعب في بطولات بولايات مختلفة".

واستطرد "لدينا أيضا فرق كبيرة ذات رواتب مليونية. إذا لم أكن مخطئا، فإن فلامنجو يقترب من 15 مليون ريال (3 ملايين دولار) وبالميراس نفس المعدل أيضا. كيف سيدفعون هذه المبالغ.. كيف سيحصلون على دخل؟".

ويتمسك بولسونارو، الذي قلل في بداية الوباء من حجمه ووصف بأنها "إنفلونزا" و"برد"، بموقفه ضد الحجر الصحي الإلزامي الذي أصدره بعض العمد والمحافظين في ولايات مثل ساو باولو، الولاية التي يتركز بها 42% من الوفيات.

وأصر الزعيم اليميني المتشدد على أن البرازيل تواجه مشكلتين "الفيروس والوظائف"، مؤكدا أن البلاد يمكن أن تعود إلى "الوضع الطبيعي" من خلال إلغاء التدابير الصارمة المفروضة في بعض المناطق، حيث اعتبر أنه يجب إعادة فتح النشاط التجاري والاقتصادي "مع الالتزام بالعناية الصحية".