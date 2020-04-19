محافظ المركزي الإسرائيلي يتوقع موجة ثانية من تفشي كورونا

أعرب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا قبل شهر ديسمبر، وإن هناك فرصة لحدوث موجة تفش ثانية للفيروس، وذلك في مقابلة مع صحيفة "جلوبز".

وتوقع يارون حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 5% خلال العام الجاري، مع عودة للعمل في شهر يوليو على نطاق واسع للعمل.

كما توقع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي نموا اقتصاديا سريعا خلال الربع الأخير من العام الجاري، والربع الأول من عام 2021، مع وصول نسبة البطالة إلى 4% بنهاية عام 2021.

وبدأت إسرائيل اليوم الأحد تخفيف بعض تدابير الإغلاق التي تهدف إلى منع المزيد من تفشي فيروس كورونا.

وبموجب التدابير الجديدة، سيكون مسموحا لـ30% من الموظفين العودة إلى مقار أعمالهم، مقابل 15% في السابق.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتدابير الجديدة لأسبوعين بصورة مبدئية.

وحتى الآن، سجلت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، 13362 إصابة بكورونا و171 حالة وفاة.