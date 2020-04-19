وفد جنوب أفريقي يصل إلى ليسوتو بعد نشر قوة من الجيش لساعات وسحبها

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وصل وفد من جنوب أفريقيا إلى ليسوتو اليوم الأحد، بعد أن نشر رئيس وزراء ليسوتو قوة من الجيش فى العاصمة ماسيرو لفترة قصيرة قبل سحبها.

والتقى وفد برئاسة وزير الطاقة السابق في جنوب أفريقيا، جيف راديبي، رئيس وزراء ليسوتو، توماس تاباني، ثم أعضاء من المعارضة والمجتمع المدني. وتحيط جنوب إفريقيا بجارتها ليسوتو، وهي أيضا أكبر شريك تجاري لها.

وقال المتحدث باسم حكومة ليسوتو، تيزيلي ماسيريبين، إن "جنوب أفريقيا هي جارتنا لذا فهم يشعرون بالقلق علينا ".

وقبل ذلك بيوم، مرت مدرعات في العاصمة ماسيرو بعد أن أعلن تاباني أنه نشر الجيش "للتعامل مع أفراد مارقين".

ودون أي إعلان رسمي، انسحب الجيش بعد ذلك بساعات.

وكان ذلك على ما يبدو أحدث تطور في دراما القتل التي أحاطت بتاباني وسيطرت على مجريات الأحداث فى البلاد.

ويتم التحقيق مع تاباني فيما يتعلق بقتل زوجته الأولى ليبوليلو تاباني في عام 2017. ومثل تاباني أمام المحكمة الشهر الماضي، ولكن لم توجه إليه اتهامات.

وتم اتهام زوجة تاباني الثانية، مايساية تاباني، بالقتل، وهي حاليا مفرج عنها بكفالة.