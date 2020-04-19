عمرو أديب مستنكرا مطالب فتح المساجد في رمضان: لماذا نلقي بأيدينا للتهلكة؟

استنكر الإعلامي عمرو أديب، مطالب البعض بفتح المساجد خلال شهر رمضان من أجل إقامة صلاة التراويح، معقبًا: «لماذا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ببساطة افتح التليفزيون وتابع التراويح أو شغلها يوتيوب أو صلي وأولادك في المنزل».

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن إجراءات فتح المساجد خلال شهر رمضان تتطلب مراقبة من موظفي وزارة الأوقاف للأوضاع داخل المساجد؛ لمنع أي تجمعات، مشددًا على أن الأئمة هم أفراد لهم قيمة ويجب الحفاظ على حياتهم أيضًا ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع: «الأمر يحتاج تصاريح للأئمة وموظفي المساجد إذا كان موعد صلاة التراويح موافقًا لساعات الحظر، لماذا تصعبون الأمور على الدولة؟ هل حرمنا أحد من الصلاة والروحانيات؟»، ذاكرًا أن «الروحانيات الحقيقية تتمثل في أن تسبح وتدعو الله برفع البلاء ولكن ليس المساهمة في البلاء».

وذكر «أديب» أن صلاة التراويح سُنة من الممكن إقامتها داخل المنازل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج رفع الضغط عن الأطقم الطبية والمساعدة في ثبات منحنى الإصابات بفيروس «كوفيد - 19».

وناشد المواطنين بالتفكير بشكل أكبر فيمن تتضرروا من أزمة فيروس كورونا المستجد من العمالة غير المنتظمة أو الأفراد الذين لا يستطيعون توفير القوت اليومي لأسرهم بدلًا من التفكير في شكليات الدين.