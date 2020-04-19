العراق: جائحة كورونا تحول دون إكمال اللقاءات التنسيقية لإجراء الانتخابات المبكرة

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق اليوم الأحد بأن جائحة كورونا حالت دون إكمال اللقاءات التنسيقية للشهر الجاري مع شركاء العملية الانتخابية تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقالت اللجنة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تواصلت مع شركاء العملية الاِنتخابية وبشكل واسع لإيصال رسائل تتضمن سياسة الثقة التي اعتمدتها المفوضية من خلال تنسيق اللقاءات معهم في موعد يحدد في كل شهر، لكن جائحة كورونا حالت دون إكمال اللقاءات خلال هذا الشهر".

ولفتت إلى أنها تنتظر تشريع الملاحق الفنية من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وأكدت أنها تعمل وبكل جهد استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف البيان أن "المفوضية بانتظار تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الاِنتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الاِنتخابية".