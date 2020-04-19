 ضبط أشخاص بتهمة تعليق لافتات مسيئة لأعضاء بمجلس النواب لصالح منافسيهم - بوابة الشروق
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ضبط أشخاص بتهمة تعليق لافتات مسيئة لأعضاء بمجلس النواب لصالح منافسيهم

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى عطية
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 8:00 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 8:00 م

ضبطت أجهزة الأمن أشخاصا علقوا لافتات بشكل غير شرعي ومسيئة لعدد من أعضاء مجلس النواب، لصالح منافسين لهم.

وتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة والعرض على النيابة.


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