ضبط أشخاص بتهمة تعليق لافتات مسيئة لأعضاء بمجلس النواب لصالح منافسيهم

الأكثر قراءة
خالد النبوي يعرب عن غضبه بعد بوستر «لما كنا صغيرين»: الاعتزال هو الحل
الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التحريرية والشفوية لفرق النقل
إلغاء لفرق النقل.. تفاصيل قرارات الأعلى للجامعات بشأن امتحانات نهاية العام
معلول يكشف.. ماذا كان رد فعله بعد هدف أبو تريكة في رادس؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
ضبطت أجهزة الأمن أشخاصا علقوا لافتات بشكل غير شرعي ومسيئة لعدد من أعضاء مجلس النواب، لصالح منافسين لهم.
وتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة والعرض على النيابة.