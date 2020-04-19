الخارجية: أولوية العودة للطلاب العالقين بالخارج بدون «مدن جامعية»

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن جهود إعادة العالقين المصريين في الخارج متواصلة، موضحًا أن« تعريف «العالق» هو: مصري ذهب إلى دولة بشكل عارض، وبتأشيرة مؤقتة، ثم تضرر من إيقاف حركة الطيران».

وأضاف «حافظ» في مداخلة هاتفية مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء اليوم السبت، أن هناك فئة من الطلاب المصريين في الخارج متواجدين بمدن جامعية؛ أقرت أنها ستغلق أبوابها أمام الطلاب، لافتًا إلى أن هؤلاء الطلاب يعتبرون عالقين؛ بسبب ذلك الظرف، ما يجعل لهم أولوية في الرجوع كباقي العالقين.

واستطرد: «قنصلياتنا وسفاراتنا في الخارج على اتصال وثيق مع كل الناس الموجودين في دائرة الإختصاص ويعلمون جيدًا وضع الطلاب»، مشيرًا إلى أن السفارات المصرية تعمل على حصر ورصد العالقين في الخارج.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه اليوم بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر المنافذ المصرية.