مسئول بريطاني: علينا الاستعداد لموجات أخرى من كورونا خلال الأشهر المقبلة

قال الخبير والمسئول البريطاني في مجال الصحة العامة السير جيريمي فارار، اليوم الأحد، إن إجراءات الإغلاق في المملكة المتحدة قد تُخفَّف خلال 4 أسابيع، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تأهب العامة لموجات أخرى من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأشهر المقبلة، كما حذّر من أن التعجيل بإنهاء الإغلاق سيكون كارثيا.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال فارار، الذي يشغل منصب مدير منظمة "ويلكوم تراست"، وهي منظمة بحثية خيرية معنية بالصحة العامة ، "أعتقد أن الاحتمالية التي يجب علينا التخطيط لها هي أنه ستكون هناك موجات أخرى من التفشي في المستقبل" ، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

وأضاف فارار، وهو عضو أيضا في المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ التابعة للحكومة ، "إذا كنا سنرفع إجراءات الإغلاق تلك قريبا جدا بينما معدلات الإصابة لا تزال مرتفعة، فسيعود الوباء مجددا، وسيعود سريعا جدا، حيث سيرتد خلال أسابيع قليلة أو شهرين".

وفي الوقت ذاته، أبدى فارار تفاءله بشأن إحراز تقدم في إيجاد لقاح لـ"كوفيد-19"، وقال "إننا لا نملك لقاحا لأي فيروس كورونا بشري آخر ، وليس مسلّم بأننا سنصنع مصلا".

وذكرت صحيفة "ذا تليجراف"، في وقت سابق اليوم، أن باحثين بريطانيين يعتزمون بدء تجارب على لقاح طورته فرق بجامعة أكسفورد بهدف الوقاية من "كوفيد-19".

وتعد المملكة المتحدة إحدى أعلى دول العالم من حيث عدد الوفيات والمصابين بـ"كوفيد-19"، حيث سجّلت السلطات البريطانية حتى اليوم 15 ألفا و464 حالة وفاة، و114 ألفا و217 حالة إصابة مؤكدة.